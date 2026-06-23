இந்திய அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு

லண்டன்,
அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இந்திய கிரிக்கெட் அணி டி20 போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. இதில், அயர்லாந்துக்கு எதிராக 2 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 5 போட்டிகளிலும் விளையாடுகிறது. தொடர்ந்து இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது.
இந்த ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் இந்திய அணியில் விராட் கோலி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும் அவர் உடற்தகுதியை நிரூப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தற்போது காயத்திலிருந்து மீண்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில் இந்திய அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியம் (ECB), இந்தியாவுக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடருக்கான 17 வீரர்கள் கொண்ட அணியை அறிவித்துள்ளது. சசெக்ஸ் ஆல்-ரவுண்டர் ஜேம்ஸ் கோல்ஸ் முதல் முறையாக அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார், அதே நேரத்தில் 2026 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையில் ஏமாற்றமளித்த போதிலும் ஜோஸ் பட்லர் தனது இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளார்.
டெஸ்ட் மற்றும் டி20ஐ ஆகிய இரண்டு அணிகளுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆறு வீரர்களில் ப்ரூக்கும் ஒருவர். இவருடன் ரேஹான் அகமது, ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், ஜேக்கப் பெத்தேல் மற்றும் பலரும் இடம்பெற்றுள்ளனர். நிர்வாகத்தின் தற்போதைய திட்டங்களின்படி, வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் பணிச்சுமை காரணமாக, அவர்களில் சிலர் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உள்நாட்டுப் போட்டிகளிலும் பல டி20 தொடர்களிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து, சசெக்ஸ் ஆல்-ரவுண்டர் ஜேம்ஸ் கோல்ஸ் முதல் முறையாக இங்கிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இதற்கிடையில், விரல் காயத்திலிருந்து குணமடைந்த இங்கிலாந்து தொடக்க ஆட்டக்காரர் பில் சால்ட்டும் டி20 போட்டிகளுக்குத் திரும்புவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எந்தவொரு எதிரணியையும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய ஆக்ரோஷமான பேட்டிங்கை அவர் வெளிப்படுத்துவதால், அவரது பங்கேற்பு அணிக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகமாக அமையும்.
ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரேஹான் அகமது, ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், சோனி பேக்கர், டாம் பேன்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஸ் பட்லர் (விக்கெட் கீப்பர்), ஜேம்ஸ் கோல்ஸ், ஜோர்டான் காக்ஸ், சாம் கர்ரன், லியாம் டாசன், வில் ஜாக்ஸ், சாகிப் மஹ்மூத், அடில் ரஷித், பில் சால்ட், ஜோஷ் டங் மற்றும் லூக் வுட்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்) , திலக் வர்மா (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, சிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், வைபவ் சூரியவன்ஷி.
5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் வரும் ஜூலை 1ம் தேதி தொடங்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.