இன்னும் 64 ரன்கள்... முதல் இங்கிலாந்து வீரராக சாதனை படைப்பாரா ஜோ ரூட்?

ராவல்பிண்டி,
இன்னும் 64 ரன்கள் எடுத்தால், ஒருநாள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 8,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் இங்கிலாந்து வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ஜோ ரூட் படைப்பார்.
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து அணிக்காக அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் என்ற பெருமையை ஜோ ரூட் பெற்றுள்ளார். இதுவரை 196 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 7,936 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 20 சதங்களும் 48 அரைசதங்களும் அடங்கும்.
இங்கிலாந்து அணிக்காக ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில் இயன் மோர்கன் 6,957 ரன்களுடன் இரண்டாவது இடத்திலும், ஜோஸ் பட்லர் 5,678 ரன்களுடன் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளனர்.
தற்போது இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான், இலங்கை அணிகள் பங்கேற்கும் ஒருநாள் முத்தரப்புத் தொடர் பாகிஸ்தானில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தத் தொடரில் இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர பேட்டர் ஜோ ரூட், 8,000 ரன்கள் என்ற மைல்கல்லை எட்டும் முனைப்பில் உள்ளார். இந்த சாதனையை படைக்க அவருக்கு இன்னும் 64 ரன்கள் மட்டுமே தேவைப்படுகின்றன.