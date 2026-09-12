பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றிய இங்கிலாந்து

எட்ஜ்பாஸ்டன்,
இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
எட்ஜ்பாஸ்டனில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் முதல் இன்னிங்ஸில் 133 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அதற்கு பதிலாக இங்கிலாந்து 453 ரன்கள் குவித்து 320 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பாகிஸ்தான் 449 ரன்கள் எடுத்தது.
இதனால் இங்கிலாந்துக்கு 130 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இலக்கை விரட்டிய இங்கிலாந்து இரண்டு விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து வெற்றி பெற்றது. ஜோ ரூட் 62 ரன்களுடனும், ஜோர்டன் காக்ஸ் 59 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
இதன் மூலம் இங்கிலாந்து தொடரை 3–0 என கைப்பற்றி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக முழுமையான தொடர் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.