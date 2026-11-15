டாம் பான்டன், அட்கின்சன் அசத்தல்... ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி ஒருநாள் தொடரை சமன் செய்த இங்கிலாந்து

அடிலெய்டு,
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 135 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. டாம் பான்டனின் சதம் மற்றும் பந்துவீச்சில் கஸ் அட்கின்சனின் 4 விக்கெட்டுகள் இங்கிலாந்து அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தன. இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடர் 1-1 என சமநிலையை எட்டியுள்ளது.
அடிலெய்டு ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணிக்கு தொடக்கத்திலேயே பென் டக்கெட் 9 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தார்.
அதன்பிறகு ஜோ ரூட், டாம் பான்டன் இணைந்து சிறப்பாக விளையாடினர். இருவரும் 2-வது விக்கெட்டுக்கு 137 ரன்கள் சேர்த்தனர். ஜோ ரூட் 68 பந்துகளில் 62 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடிய டாம் பான்டன் 99 பந்துகளில் 121 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 12 பவுண்டரிகளும், 4 சிக்சர்களும் அடங்கும். இது அவரது 2-வது ஒருநாள் சதமாகும்.
கேப்டன் ஹாரி புரூக் 5 ரன்களில் வெளியேறினாலும், ஜோர்டான் காக்ஸ் 49 பந்துகளில் 67 ரன்கள் எடுத்தார். வில் ஜாக்ஸ் 40 பந்துகளில் 54 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இறுதியில் இங்கிலாந்து அணி 50 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 355 ரன்கள் குவித்தது.
356 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. தொடக்க வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் 7 ரன்களிலும், கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 2 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். கூப்பர் கானொலியும் ரன் எடுக்காமல் வெளியேறினார்.
இதனால் 13 ரன்களுக்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஆஸ்திரேலியா தடுமாறியது. தொடர்ந்து ஜோஷ் இங்கிலிஸும் 3 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
அதன்பிறகு மேட் ரென்ஷா, கேமரூன் கிரீன் இணைந்து அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்கப் போராடினர். ரென்ஷா 74 பந்துகளில் 63 ரன்களும், கிரீன் 82 பந்துகளில் 64 ரன்களும் எடுத்தனர். இருப்பினும், மற்ற வீரர்கள் பெரிய அளவில் ரன்கள் சேர்க்கவில்லை.
இறுதியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 44.3 ஓவர்களில் 220 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
இங்கிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சில் கஸ் அட்கின்சன் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். லியாம் டாசன் 2 விக்கெட்டுகளையும், சாம் கரன் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 135 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், 2-வது போட்டியில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்று தொடரை 1-1 என சமன் செய்துள்ளது. கடைசி ஒருநாள் போட்டி நவம்பர் 18-ம் தேதி நடைபெறுகிறது.