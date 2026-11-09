தென் ஆப்பிரிக்க டெஸ்ட் தொடர்... இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு - முதல் முறையாக வாய்ப்பு பெற்ற லியாம்

லண்டன்,
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இங்கிலாந்து அணி விளையாட உள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் பங்கேற்ற பிறகு, இங்கிலாந்து அணி தென் ஆப்பிரிக்காவுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த டெஸ்ட் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026 கவுண்டி சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் சிறப்பாகப் பந்துவீசிய லியாம் பேட்டர்சன்-வைட் முதன்முறையாக இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
முழங்கால் காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ள ஜேக்கப் பெத்தேலும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். அதேநேரத்தில், சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஷோயப் பஷீர் மற்றும் பேட்ஸ்மேன் ஆலி போப் ஆகியோர் இந்த முறை அணியில் இடம்பெறவில்லை.
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடிய டான் லாரன்ஸ் மீண்டும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார். வேகப்பந்துவீச்சாளர்களாக ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், சாம் குக், ஆலி ராபின்சன், ஜோஷ் டங் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
முதல் டெஸ்ட்: டிசம்பர் 17 முதல் 21 வரை - ஜோகன்னஸ்பர்க்
2-வது டெஸ்ட்: டிசம்பர் 26 முதல் 30 வரை - செஞ்சூரியன்
3-வது டெஸ்ட்: ஜனவரி 3 முதல் 7 வரை - கேப் டவுன்
இங்கிலாந்து அணி (15 வீரர்கள்):
ஜோ ரூட் (கேப்டன்), ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், சாம் குக், ஜோர்டன் காக்ஸ், பென் டக்கெட், எமிலியோ கே, டான் லாரன்ஸ், லியாம் பேட்டர்சன்-வைட், ஆலி ராபின்சன், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்.