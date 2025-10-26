மகளிர் உலகக்கோப்பை: இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து இன்று மோதல்
விசாகப்பட்டினத்தில் இன்று காலை 11 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்குகிறது.
விசாகப்பட்டினம்,
13-வது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகளும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். அதன்படி, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா ஆகிய 4 அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டன.
இந்நிலையில், மகளிர் உலகக்கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அதன்படி, விசாகப்பட்டினத்தில் இன்று நடைபெறும் 27வது லீக் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன. காலை 11 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்குகிறது.
Related Tags :
Next Story