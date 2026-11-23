புதுடெல்லி,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றிக்காக கடைசி நாளில் போராடிய இந்திய அணி, 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடியாமல் போட்டியை டிராவில் முடித்தது. இதுகுறித்து பேசிய இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில், பந்துவீச்சாளர்களின் சோர்வு மற்றும் அடுத்த போட்டிக்கான குறுகிய இடைவெளி காரணமாக டிராவுக்கு ஒப்புக்கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் குவித்தது. இதையடுத்து
இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. கே.எல். ராகுல் 136 ரன்களும், ரிஷப் பண்ட் 128 ரன்களும் எடுத்தனர். சுப்மன் கில் 98 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதன் மூலம் 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்ற இந்திய அணி, நியூசிலாந்தின் 2-வது இன்னிங்சில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வெற்றியை எதிர்நோக்கியது.
ஆனால், டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் நிதானமாக விளையாடி இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை தடுத்தனர். நியூசிலாந்து அணி 239 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தநிலையில், போட்டி டிரா ஆனது.
இதுகுறித்து கில் கூறுகையில், 'ஆடுகளத்தில் கூடுதல் உதவி கிடைத்திருந்தால் வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருந்திருக்கும். ஆனால் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அனைவரும் போட்டியில் சுமார் 50 ஓவர்கள் வீசியிருந்தனர். அடுத்த போட்டி 3 நாட்களில் தொடங்குவதுடன், நாளை பயணமும் இருப்பதால் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்க விரும்பினோம். கூடுதலாக 5 முதல் 10 ஓவர்கள் வீசியிருந்தாலும் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்காது’ என்றார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 27-ம் தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் தொடங்க உள்ளது. இதில் இந்திய அணி வெற்றியை நோக்கி களமிறங்கும்.