’சாம்பியன்ஸ் டிராபி வரை இப்படிதான் விளையாட போகிறோம்’- ஷபாலி வர்மா ஓபன் டாக்!

ராய்ப்பூர்,
அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள ஐசிசி மகளிர் சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை இலக்காக கொண்டு, இந்திய அணி அச்சமின்றியும் புத்திசாலித்தனத்துடனும் கிரிக்கெட் விளையாட திட்டமிட்டுள்ளதாக துணைக் கேப்டன் ஷபாலி வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய அணி தங்கம் வென்ற சில நாட்களுக்குப் பிறகு, ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார். இதையடுத்து, இந்திய அணியின் அனைத்து வடிவிலான போட்டிகளுக்கும் ஸ்மிருதி மந்தனா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
டி20 போட்டிகளில் ஷபாலி வர்மாவும், ஒருநாள் போட்டிகளில் தீப்தி சர்மாவும் துணைக் கேப்டன்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மந்தனா தலைமையில் இந்திய அணி, ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடரின் மூலம் புதிய பயணத்தை தொடங்குகிறது. இந்த தொடரை தொடர்ந்து இரு அணிகளும் ஒருநாள் போட்டித் தொடரில் மோதுகின்றன.
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டிக்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஷபாலி வர்மா,
“சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர் வரை அச்சமின்றியும் புத்திசாலித்தனத்துடனும் கிரிக்கெட் விளையாட வேண்டும் என்று ஆலோசித்துள்ளோம். இதற்காக பல கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளோம். ஒவ்வொருவரும் தங்களது பொறுப்பு என்ன என்பதை அறிந்துள்ளனர். ஒவ்வொரு தொடரிலும் முன்னேற்றம் காண முயற்சித்து வருகிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.
டி20 போட்டிகள் – ராய்ப்பூர்
முதல் டி20: அக்டோபர் 16
2-வது டி20: அக்டோபர் 18
3-வது டி20: அக்டோபர் 20
ஒருநாள் போட்டிகள் – வதோதரா
முதல் ஒருநாள்: அக்டோபர் 23
2-வது ஒருநாள்: அக்டோபர் 25
3-வது ஒருநாள்: அக்டோபர் 28