கிரிக்கெட்

கடைசி டி20: ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தி தொடரை கைப்பற்றிய வங்காளதேசம்

டி20 தொடரை கைப்பற்றி சுற்றுப்பயணத்தை வெற்றியுடன் நிறைவு செய்துள்ளது.
வங்காளதேசம்
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ஹராரே,

3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் வங்காளதேசம் அணி கைப்பற்றியது.

டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் தொடர்

வங்காளதேச கிரிக்கெட் அணி ஜிம்பாப்வேக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள், 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடியது. இதில் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் தொடரை ஜிம்பாப்வே கைப்பற்றியது.

கடைசி டி20

இதனை தொடர்ந்து நடந்த 2 டி20 போட்டிகளில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியுடன் 1-1 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தன. இந்நிலையில், ஜிம்பாப்வே - வங்காளதேசம் இடையேயான 3வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 143 ரன்கள் எடுத்தது.

வங்காளதேசம் வெற்றி

இதையடுத்து 144 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்காளதேச அணிக்கு தொடக்க வீரர் தன்சித் ஹசன் தமீம் சிறப்பாக விளையாடி கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் 66 ரன்கள் (58 பந்துகள், 1 பவுண்டரி, 4 சிக்சர்கள்) குவித்தார். அவருடன் பர்வேஸ் ஹொசைன் எமோன் 24 ரன்களும், கேப்டன் தௌஹித் ஹிரிதோய் 24 ரன்களும் எடுத்தனர்.

இதன்மூலம் வங்காளதேசம் 19.4 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 144 ரன்கள் எடுத்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் வங்காளதேசம் அணி கைப்பற்றியது.

வெற்றியுடன் நிறைவு

டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களை இழந்திருந்த வங்காளதேசம், டி20 தொடரை கைப்பற்றி சுற்றுப்பயணத்தை வெற்றியுடன் நிறைவு செய்துள்ளது.

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