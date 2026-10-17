9 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்ட கடைசி டி20 - டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சு தேர்வு

பெங்களூரு,
இந்தியா – வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில், டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
மழை காரணமாக டாஸ் போடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்ட நிலையில், தற்போது போட்டி 9 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதல் மற்றும் 3-வது போட்டிகளில் இந்திய அணியும், 2-வது மற்றும் 4-வது போட்டிகளில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் வெற்றி பெற்றன.
இதனால் தொடர் 2-2 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது.
தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5-வது மற்றும் கடைசிப் போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள எம். சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாக மழை பெய்ததால், திட்டமிட்ட நேரத்தில் டாஸ் போட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
நீண்ட காத்திருப்புக்கு பிறகு தற்போது டாஸ் போடப்பட்டது. இதில் வெற்றி பெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.
மழையின் காரணமாகப் போட்டி 9 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.