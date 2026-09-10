பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து அணி 453 ரன்கள் குவிப்பு

பர்மிங்காம்,
இங்கிலாந்து–பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் 3-வது டெஸ்ட் போட்டியின் 2-வது நாளில், இங்கிலாந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 453 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் பாகிஸ்தானை விட இங்கிலாந்து 320 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
முதல் நாளில் பாகிஸ்தான் வெறும் 133 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆன நிலையில், இங்கிலாந்து 156/4 என்ற நிலையில் 2-வது நாளைத் தொடங்கியது. ஆரம்பத்தில் 39 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்த இங்கிலாந்து, அதன் பின்னர் தொடர்ச்சியான சிறப்பான பார்ட்னர்ஷிப்கள் மூலம் மிகப்பெரிய ஸ்கோரை எட்டியது.
ஹாரி ப்ரூக் 75 ரன்கள், டான் லாரன்ஸ் 65 ரன்கள், ஜேமி ஸ்மித் – 69 ரன்கள், எமிலியோ கே 60 ரன்கள், ஆலி ராபின்சன் 50 ரன்கள், ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் 32 ரன்கள் எடுத்தனர்.
பாகிஸ்தான் அணியில் அறிமுக வீரர் ரஸாவுல்லா சிறப்பாக பந்துவீசினார். இங்கிலாந்தின் முக்கிய பேட்டர்களுக்கு சவால் கொடுத்த அவர் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.