தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் - 46 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறும் ஆஸ்திரேலியா

கேப்டவுன்,
தென் ஆப்பிரிக்க அணி நிர்ணயித்த 288 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடி வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி, கடும் தடுமாற்றத்தை சந்தித்துள்ளது.
தென் ஆப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி கேப்டவுனில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென் ஆப்பிரிக்க அணி 329 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்சை விளையாடிய ஆஸ்திரேலியா 429 ரன்கள் குவித்தது. இதனால் 100 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 2-வது இன்னிங்சைத் தொடங்கியது.
4 விக்கெட் இழப்புக்கு 140 ரன்கள் எடுத்திருந்த தென் ஆப்பிரிக்க அணியை, ரையான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் வியான் முல்டர் ஜோடி சரிவிலிருந்து மீட்டது.
6-வது விக்கெட்டுக்கு இணைந்த இந்த ஜோடி ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சாளர்களை வெகுவாகச் சோதித்தது. சிறப்பாக விளையாடிய ரிக்கெல்டன் 219 பந்துகளில் 101 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ரன் அவுட் ஆனார். மறுமுனையில் நிலைத்து நின்று ஆடிய முல்டர் 221 பந்துகளில் 115 ரன்கள் விளாசினார்.
இதனால் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 2-வது இன்னிங்சில் 134.4 ஓவர்களில் 387 ரன்கள் எடுத்து ஆல் அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு 288 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து 288 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி கடைசி நாளான இன்று களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு தொடக்கத்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. தென் ஆப்பிரிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் காகிசோ ரபாடா அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு நெருக்கடி கொடுத்தார்.
மாட் ரென்ஷா ரன் ஏதும் எடுக்காமலும், மார்னஸ் லபுஷேன் 4 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். டிராவிஸ் ஹெட் 14 ரன்கள் எடுத்தார். தொடர்ந்து வந்த வீரர்களும் பெரிய அளவில் ரன்கள் சேர்க்கத் தவறினர்.
இதனால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 46 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது. இதனால் தொடரை தீர்மானிக்கும் இந்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி மீண்டு வருமா அல்லது தென் ஆப்பிரிக்கா வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.