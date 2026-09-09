கடைசி டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து அசத்தல்...பாகிஸ்தான் அணி தடுமாற்றம்

எட்ஜ்பாஸ்டன்,
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளது. எட்ஜ்பாஸ்டனில் நடைபெறும் போட்டியின் முதல் நாளில், பாகிஸ்தான் அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 100 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. தொடக்கம் முதலே இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் பாகிஸ்தான் பேட்டர்களை திணறடித்தனர். அசான் அவைஸ் 9 ரன்களிலும், அப்துல்லா ஷபீக் ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். ஷான் மசூத் 5 ரன்களிலும், கேப்டன் பாபர் அசாம் வெறும் 7 ரன்களிலும் வெளியேறியது பாகிஸ்தானுக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக அமைந்தது. பாபரின் விக்கெட்டை ஜோஷ் டங் கைப்பற்றினார்.
பாகிஸ்தான் அணிக்கு சவுத் ஷகீல் மட்டும் நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் போராடினார். மறுபுறம், ஜோஷ் டங் மற்றும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் உள்ளிட்ட இங்கிலாந்து பந்துவீச்சாளர்கள் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். ஆலி ராபின்சன் தனது 100-வது டெஸ்ட் விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினார்.
மதிய உணவு இடைவேளை வரை பாகிஸ்தான் 100 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது.