ஐபிஎல் - ஒரே போட்டியில் பல சாதனைகளைத் தகர்த்த ’கேகேஆர்’ வீரர்

கொல்கத்தா,
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (கேகேஆர்) அணிக்காக விளையாடி வரும் நியூசிலாந்து வீரர் பின் ஆலன், டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சதம் விளாசி பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.
நேற்று நடைபெற்ற டெல்லி (டிசி) அணிக்கு எதிரான போட்டியில், பின் ஆலன் வெறும் 47 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 10 சிக்ஸர்களுடன் சதம் அடித்து அசத்தினார். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் அணியின் வெற்றிக்கு பெரிய பங்கு வகித்தார்.
இதன் மூலம் பல சாதனைகளை பின் ஆலன் படைத்துள்ளார். ஒரே இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த கே.கே.ஆர் வீரர்கள் பட்டியலில் பின் ஆலன் தற்போது மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
பிரெண்டன் மெக்கல்லம்: 13 சிக்ஸர்கள் (எதிர்: ஆர்சிபி, 2008)
ஆண்ட்ரே ரஸல்: 11 சிக்ஸர்கள் (எதிர்: சிஎஸ்கே, 2018)
பின் ஆலன்: 10 சிக்ஸர்கள் (எதிர்: டிசி, 2026)
அடுத்ததாக ஐபிஎல் வரலாற்றில் கே.கே.ஆர் அணிக்காக சதம் அடித்த மிகச்சில வீரர்களின் பட்டியலில் ஆலன் இணைந்துள்ளார்
பிரெண்டன் மெக்கல்லம்: 158* (2008)
வெங்கடேஷ் ஐயர்: 104 (2023)
சுனில் நரைன்: 109 (2024)
பின் ஆலன்: 100* (2026)
மேலும், ஐபிஎல் வரலாற்றில் சதம் அடித்த இரண்டாவது நியூசிலாந்து வீரர் என்ற பெருமையை பின் ஆலன் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு பிரெண்டன் மெக்கல்லம் மட்டுமே இந்தச் சாதனையைச் செய்திருந்தார்.
தொடர்ந்து, ஒரே ஆண்டில் டி20 போட்டிகளில் மூன்று சதங்களை விளாசிய முதல் நியூசிலாந்து வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் படைத்துள்ளார்
பிபிஎல் : பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணிக்காக 101 ரன்கள்.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நியூசிலாந்து அணிக்காக 100* ரன்கள்.
ஐபிஎல் : கே.கே.ஆர் அணிக்காக 100* ரன்கள்.
தொடர்ச்சியான இந்த அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம், உலகத்தரம் வாய்ந்த டி20 பேட்ஸ்மேனாக பின் ஆலன் உருவெடுத்துள்ளார்.