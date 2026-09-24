முதல் ஒருநாள் போட்டி: ஆஸ்திரேலியா - தென் ஆப்பிரிக்கா இன்று மோதல்

டர்பன்,
தென் ஆப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டி டர்பனில் உள்ள கிங்ஸ்மீட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. போட்டி இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான சமீபத்திய ஒருநாள் தொடரில் ஓய்வு அளிக்கப்பட்டிருந்த ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் ஆகியோர் இந்தத் தொடரில் மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளனர். ஜிம்பாப்வே தொடரை ஆஸ்திரேலியா 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியிருந்தது.
மறுபுறம், தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் வேகப்பந்து வீச்சில் காயம் காரணமாக பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. காகிசோ ரபாடா, லுங்கி என்கிடி, ஒட்னியல் பார்ட்மேன், க்வெனா மபாகா ஆகியோர் காயம் காரணமாக இந்த ஒருநாள் தொடரில் இடம்பெறவில்லை.
அடுத்த ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற உள்ள ஒருநாள் உலகக்கோப்பைக்கு முன்னதாக, இரு அணிகளுக்கும் இந்தத் தொடர் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.