முதல் ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பேட்டிங் தேர்வு

லண்டன்,
இங்கிலாந்து - இலங்கை அணிகள் இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் ஆட்டம் இன்று செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக், முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார்.
இங்கிலாந்து அணியில் டி20 தொடரில் விளையாடிய அணியிலிருந்து சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஜோ ரூட் மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். அடில் ரஷித் கையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்தப் போட்டியில் இடம்பெறவில்லை. அவருக்கு பதிலாக ரெஹான் அகமது சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கை அணியை குசல் மெண்டிஸ் வழிநடத்துகிறார். இரு அணிகளும் சமீபத்தில் முடிவடைந்த டி20 தொடரை தொடர்ந்து ஒருநாள் போட்டியில் களமிறங்கியுள்ளன.
இரு அணிகளுக்கும் இடையே நடைபெற்ற 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இங்கிலாந்து 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. தற்போது ஒருநாள் தொடரிலும் வெற்றியுடன் தொடங்க இங்கிலாந்து முயற்சிக்கிறது.