முதல் ஒருநாள் போட்டி - ரஜத் படிதார் போராட்டம் வீண்... 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா ’ஏ’அபார வெற்றி

புதுச்சேரி,
முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா ’ஏ’அபார வெற்றிபெற்றது.
இந்தியா ‘ஏ’ மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ‘ஏ’ அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் ஆட்டம் புதுச்சேரியில் இன்று நடைபெற்றது. பிற்பகல் 2 மணிக்கு தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா ‘ஏ’ அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா ‘ஏ’ அணிக்கு நாதன் மெக்ஸ்வீனி அபாரமாக விளையாடினார். அவர் 135 பந்துகளில் 13 பவுண்டரிகளுடன் 123 ரன்கள் குவித்தார்.
அவருடன் கேப்டன் வில் சதர்லேண்ட் 68 பந்துகளில் 77 ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலியா ‘ஏ’ அணி 48.2 ஓவர்களில் 274 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது.
இதையடுத்து 275 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் இந்தியா ‘ஏ’ அணி களமிறங்கியது.
இந்திய அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. சாய் சுதர்சன் 1 ரன்னிலும், பிரப்சிம்ரன் சிங் 17 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். தேவ்தத் படிக்கலும் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் வெளியேறினார்.
தொடர்ந்து கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 15 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுபுறம் ரஜத் படிதார் போராடினார். சிறப்பாக பேட்டிங் செய்த அவர் 51 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸருடன் 53 ரன்கள் எடுத்தார்.
அவருக்கு நிஷாந்த் சிந்து ஓரளவு ஒத்துழைப்பு அளித்தார். நிஷாந்த் சிந்து 43 பந்துகளில் 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸருடன் 31 ரன்கள் எடுத்தார்.
இருவரும் ஆட்டமிழந்ததும் இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பு முற்றிலும் சரிந்தது.
இறுதியில் இந்தியா ‘ஏ’ அணி 31.4 ஓவர்களில் 149 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலியா ‘ஏ’ அணி 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் ஆஸ்திரேலியா ‘ஏ’ அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. தொடரை சமன் செய்ய இந்தியா ‘ஏ’ அணி அடுத்த போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.