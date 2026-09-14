முதல் ஒருநாள் போட்டி: ஜிம்பாப்வே – ஆஸ்திரேலியா நாளை மோதல்

ஹாராரே,
ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி செப்டம்பர் 15-ஆம் தேதி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் நடைபெறுகிறது. இந்திய நேரப்படி போட்டி மதியம் 1.00 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
இந்தத் தொடர் இரு அணிகளுக்கும் முக்கியமானது. குறிப்பாக 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே, நமீபியா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற உள்ளதால், அதற்கான தயாரிப்பாக இந்த போட்டிகளை ஆஸ்திரேலியா பயன்படுத்துகிறது. ஜிம்பாப்வே அணிக்கும் சொந்த மண்ணில் உலகக் கோப்பை நடைபெற இருப்பதால் இந்தத் தொடர் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
ஆஸ்திரேலிய அணியை மிட்செல் மார்ஷ் வழிநடத்துகிறார்.டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் போன்ற அனுபவ வீரர்கள் அணியில் உள்ளனர்.