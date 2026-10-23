கிரிக்கெட்

முதல் ஒருநாள் போட்டி - இந்தியாவுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே பேட்டிங் தேர்வு

ஒருநாள் தொடரிலும் வெற்றியுடன் தொடங்கும் முனைப்பில் இந்திய அணி உள்ளது.
இந்தியா
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வதோதரா,

இந்தியாவுக்கு எதிராக முதல் ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது.

முதலில் பேட்டிங்

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி, ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது. இந்த தொடரின் முதல் போட்டி இன்று (அக்டோபர் 23) வதோதராவில் நடைபெறுகிறது.

இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கான டாஸில் வெற்றி பெற்ற ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது.

வென்ற இந்தியா

இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய மகளிர் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தி தொடரைக் கைப்பற்றியது. இதனால் ஒருநாள் தொடரிலும் வெற்றியுடன் தொடங்கும் முனைப்பில் இந்திய அணி உள்ளது.

ஒருநாள் தொடருக்கான அட்டவணை

முதல் போட்டி – அக்டோபர் 23

2-வது போட்டி – அக்டோபர் 25

3-வது போட்டி – அக்டோபர் 28

மூன்று போட்டிகளும் வதோதராவில் நடைபெறுகின்றன.

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Daily Thanthi
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