இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது. முதல் இன்னிங்சில் 720 ரன்கள் குவித்து வலுவான முன்னிலை பெற்ற இந்திய அணி, கடைசி நாளில் நியூசிலாந்து அணியின் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தியதால் வெற்றியைப் பெற முடியாமல் போனது.இந்திய அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. இதன்படி, முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூஸிலாந்து அணி இந்திய பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறியது. இருப்பினும் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 175 ரன்கள் எடுத்தார். கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்கள் விளாசினார். மற்ற வீரர்கள் பெரிய அளவில் ரன்கள் எடுக்காததால் நியூசிலாந்து அணி 368 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இதையடுத்து இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்சை தொடங்கியது. தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.
தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்கள் எடுத்தார். கே.எல்.ராகுல் சிறப்பாக விளையாடி 136 ரன்கள் குவித்தார். தேவ்தத் படிக்கல் 80 ரன்கள் எடுத்தார்.அதேபோல், கேப்டன் சுப்மன் கில் 98 ரன்கள் எடுத்து சதத்தை தவறவிட்டார். அதிரடியாக விளையாடிய ரிஷப் பண்ட் 153 பந்துகளில் 128 ரன்கள் விளாசினார். இதில் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்சர்கள் அடங்கும்.தொடர்ந்து துருவ் ஜூரெல் 78 ரன்களும், அன்ஷுல் காம்போஜ் 38 ரன்களும் எடுத்தனர். இதனால் இந்திய அணி 166 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 720 ரன்கள் குவித்து முதல் இன்னிங்சை டிக்ளேர் செய்தது.
இதன் மூலம் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது. இதையடுத்து 2-வது இன்னிங்சை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் ஆரம்பத்திலேயே நெருக்கடி கொடுத்தனர். தொடக்க வீரர் டாம் லாதம் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார்.தொடர்ந்து ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 31 ரன்கள் எடுத்து வெளியேறினார். டெவான் கான்வே சிறப்பாக விளையாடி 65 ரன்கள் எடுத்தார். ரச்சின் ரவீந்திரா 37 ரன்கள் எடுத்தார். இதனால் நியூசிலாந்து அணி விக்கெட்டுகளை இழந்தாலும் ஆட்டத்தை இழக்காமல் தொடர்ந்து போராடியது.இந்திய அணியின் சார்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, வாஷிங்டன் சுந்தர் உள்ளிட்டோர் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
போட்டியின் கடைசி நாளான இன்று இந்திய அணி வெற்றிபெற நியூசிலாந்தின் எஞ்சிய விக்கெட்டுகளை விரைவாக வீழ்த்த வேண்டிய நிலை இருந்தது. இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் தொடர்ந்து விக்கெட் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.ஆனால், டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் நிதானமாக விளையாடி இந்திய அணியின் வெற்றி முயற்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டனர். இருவரும் கடைசி வரை விக்கெட்டை இழக்காமல் களத்தில் நின்றனர்.இதனால் நியூசிலாந்து அணி 2-வது இன்னிங்சில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 239 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்தது. டேரில் மிட்செல் 49 ரன்களுடனும், கிளென் பிலிப்ஸ் 26 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.
முதல் இன்னிங்சில் 720 ரன்கள் குவித்து, 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றும் இந்திய அணியால் வெற்றியைப் பெற முடியவில்லை. கடைசி நாளில் நியூசிலாந்து அணியின் மேலும் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தால் இந்திய அணி வெற்றிபெற்றிருக்க முடியும். ஆனால் நியூசிலாந்து வீரர்களின் நிதானமான ஆட்டத்தால் இந்தியாவின் வெற்றி வாய்ப்பு பறிபோனது.இதனால் இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி வரும் 27 ஆம் தேதி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற உள்ளது.