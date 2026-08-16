இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: 2-வது நாள் முடிவில் இந்தியா 460/9

காலே,
காலேவில் நடைபெற்று வரும் இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் 2-வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 116 ஓவர்களில் 460 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது. முதல் நாள் ஆட்டத்தின் முடிவில் 288/2 என்ற வலுவான நிலையில் இருந்த இந்திய அணிக்கு, 2-வது நாளில் மழை பெரும் இடையூறாக அமைந்தது. தொடர் மழை காரணமாக ஆட்டம் சுமார் 5 மணி நேர தாமதத்துக்குப் பிறகு பிற்பகல் 2.35 மணிக்கே தொடங்கியது. இதனால் இரண்டாவது நாளில் குறைந்த ஓவர்கள் மட்டுமே வீசப்பட்டன.
முதல் நாளில் தனது முதல் டெஸ்ட் சதத்தை பதிவு செய்திருந்த தேவ்தத் படிக்கல், 2-வது நாளிலும் அபாரமாக விளையாடி தனது ஸ்கோரை 167 ரன்களாக உயர்த்தினார். இலங்கை சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் சிறப்பாக பந்துவீசி இந்திய பேட்டர்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்த போதிலும், படிக்கல் பொறுமையாகவும் நம்பிக்கையுடனும் விளையாடினார். அவரது இன்னிங்ஸ் இந்தியாவை 400 ரன்களை கடக்கச் செய்த முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. படிக்கல் ஆட்டமிழந்த பின்னர் இந்திய அணியின் விக்கெட்டுகள் வேகமாக சரிந்தன.
பின்னர் களமிறங்கிய துருவ் ஜூரெல், அதிரடியாக விளையாடி 68 பந்துகளில் 51 ரன்கள் எடுத்தார். அவரது அரைசதம் இந்தியாவின் ஸ்கோரை 450 ரன்களை கடக்கச் செய்தது. ஜூரெல் ஆட்டமிழந்த பிறகு, இந்தியா தனது கடைசி இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் இழக்கும் நிலைக்கு சென்றது. ஆட்டநேர முடிவில் பிரசித் கிருஷ்ணா 1 ரன்னுடனும், குல்தீப் யாதவ் 12 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.
இலங்கை தரப்பில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் பிரபாத் ஜெயசூர்யா சிறப்பாக பந்துவீசி 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். 460 ரன்கள் என்பது இலங்கை மீது மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஸ்கோராகும்.