முதல் டெஸ்ட் - தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி

டர்பன்,
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
தென் ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கிறது. இதில் முதல் டெஸ்ட் போட்டி டர்பனில் நடைபெற்றது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 390 ரன்கள் குவித்தது. தொடர்ந்து விளையாடிய தென் ஆப்பிரிக்க அணி 284 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாவது இன்னிங்சைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி, சிறப்பாக விளையாடி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 314 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ஆட்டத்தை முடித்துக்கொள்வதாக அறிவித்தது. அந்த அணியின் மாட் ரென்ஷா அதிரடியாக விளையாடி 99 பந்துகளில் 82 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதன் மூலம் தென் ஆப்பிரிக்க அணிக்கு 421 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
கடினமான இலக்கை நோக்கி இரண்டாவது இன்னிங்சைத் தொடங்கிய தென் ஆப்பிரிக்க அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. ரியான் ரிக்கெல்டன் 2 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். கேப்டன் தெம்பா பவுமா 1 ரன்னிலும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 1 ரன்னிலும் வெளியேறினர்.
மறுபுறம் நிதானமாக விளையாடிய எய்டன் மார்க்ரம் 75 ரன்கள் எடுத்தார். டேவிட் பெடிங்ஹாம் 46 ரன்கள் சேர்த்தார். வியான் முல்டர் 29 ரன்களும், மார்கோ யான்சன் 35 ரன்களும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் பெரிய அளவில் ரன் சேர்க்கத் தவறினர்.
ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சாளர்களின் சிறப்பான செயல்பாட்டால் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 86.5 ஓவர்களில் 206 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, டெஸ்ட் தொடரில் முன்னிலை பெற்றது.