ஆப்கானிஸ்தான் – ஜிம்பாப்வே முதல் டெஸ்ட் இன்று தொடக்கம்

ஆப்கானிஸ்தான் – ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதும் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி இன்று (நவம்பர் 5) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற டி20 தொடரில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் ஜிம்பாப்வேயை ஒயிட்வாஷ் செய்தது. இதனால் டெஸ்ட் தொடரிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் முனைப்புடன் ஆப்கானிஸ்தான் களமிறங்குகிறது. இருப்பினும், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஜிம்பாப்வே அணியை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அந்த அணி கடைசியாக வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற உற்சாகத்துடன் உள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு ரஹ்மத் ஷா கேப்டனாகச் செயல்படுகிறார். சதம் மற்றும் அரைசதங்களுடன் சமீபத்திய டெஸ்ட் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடியுள்ள அவர், பேட்டிங்கில் முக்கிய வீரராக இருப்பார். சித்திகுல்லா அடல், ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி, இக்ரம் அலிகில் ஆகியோரும் அணியின் பேட்டிங் பலமாக உள்ளனர். பந்துவீச்சில் கைஸ் அகமது, யாமின் அகமத்சாய் மற்றும் முகமது சலீம் ஆகியோர் முக்கியப் பங்கு வகிப்பார்கள்.
ஜிம்பாப்வே அணியில் அனுபவமிக்க கிரேக் எர்வின், பிரெண்டன் டெய்லர், சிக்கந்தர் ராசா மற்றும் இளம் வீரர் பிரையன் பென்னட் ஆகியோர் கவனம் ஈர்க்கின்றனர். வேகப்பந்துவீச்சில் பிளெஸ்ஸிங் முசரபானி அணிக்கு முக்கிய பலமாக இருப்பார்.
ஷார்ஜா ஆடுகளம் சுழற்பந்துவீச்சுக்கு உதவக்கூடும் என்பதால் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.