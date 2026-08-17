இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: 3-வது நாள் முடிவில் இந்தியா 462/10

காலே
இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 462 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
இந்திய அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது. இதில், காலே நகரில் நடைபெறும் முதல் டெஸ்டில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங் செய்ய முடிவெடுத்தது.
இதன்படி இந்தியா விளையாடியது. அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 32 ரன்களில் ரன்-அவுட் ஆனார். எனினும், கே.எல். ராகுல் சிறப்பாக விளையாடி 77 ரன்கள் எடுத்தார். ஆனால் காயம் காரணமாக அவர் ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் வெளியேறினார். இதன்பிறகு கேப்டன் கில் 16 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
எனினும், நிதானமாகவும் சிறப்பாகவும் விளையாடிய தேவ்தத் படிக்கல், 134 பந்துகளில் சதம் விளாசினார். ஆட்டம் மழையால் இடையிடையே பாதிக்கப்பட்டது. இந்தியா 73 ஓவர்களில் 288 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகள் என்ற வலுவான நிலையில் இருந்தபோது, முதல் நாள் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.
ரிஷப் பண்ட் 27 ரன்களுடனும், படிக்கல் 131 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். இதனை தொடர்ந்து, நேற்று 2-வது நாள் ஆட்டம் தொடங்க இருந்தது. ஆனால், காலை 10 மணியளவில் லேசாக தூறல் போட்டது. இதனால், களத்தில் நீர் தேங்காமல் இருப்பதற்காக பாதுகாப்பாக ‘கவர்’ செய்யப்பட்டது. எனினும், மழை நீர் விழுந்தபடி இருந்தது.
அவ்வப்போது ஊழியர்கள் அதனை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றினர். தொடர்ந்து, மழை தூறிக்கொண்டே இருந்தது. இதனால், மழையால் ஆட்டம் தொடங்குவதில் தொடர்ந்து காலதாமதம் ஏற்பட்டது. 11.40 மணியளவில் மதிய உணவுக்கான இடைவேளை விடப்பட்டது.
2-வது நாளில் மழை பெரும் இடையூறாக அமைந்தது. தொடர் மழை காரணமாக ஆட்டம் சுமார் 5 மணி நேர தாமதத்துக்கு பிறகு பிற்பகல் 2.35 மணிக்கே தொடங்கியது. இதனால் இரண்டாவது நாளில் குறைந்த ஓவர்கள் மட்டுமே வீசப்பட்டன.
இதில், இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் 2-வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 116 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 460 ரன்களை எடுத்திருந்தது.
இதன்பின்னர் இன்று 3-வது நாள் ஆட்டம் தொடங்கியது. இதில், படிக்கல் அதிரடியாக விளையாடி 167 ரன்களை குவித்து வெளியேறினார். துருவ் ஜுரெல் அரை சதம் (51) விளாசினார்.
பண்ட் (39), ரவீந்திர ஜடேஜா (13), மனவ் சுதர் (24), முகமது சிராஜ் (11), பிரசித் கிருஷ்ணா (2) ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். குல்தீப் யாதவ் 13 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார். 10 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு இந்தியா 462 ரன்களை இந்தியா குவித்துள்ளது.
இலங்கை தரப்பில், பிரபாத் ஜெயசூர்யா (4 விக்கெட்டுகள்), கேஷரா நுவந்த (3 விக்கெட்டுகள்), அசிதா பெர்னாண்டோ (2 விக்கெட்டுகள்) கைப்பற்றினர். இதனை தொடர்ந்து இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்சை விளையாடி வருகிறது.