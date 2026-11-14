2028 முதல் 2035 வரை: கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் விருந்து!

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ICC), 2032 முதல் 2035 வரையிலான சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான புதிய அட்டவணையைத் தயாரித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து Cricbuzz வெளியிட்டுள்ள செய்தியின்படி, 2032ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள டி20 உலகக்கோப்பை தொடரை அக்டோபர் – நவம்பர் மாதங்களில் நடத்துவதற்கான காலஅவகாசம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்தத் தொடரை நடத்தும் நாடு மற்றும் மைதானங்கள் குறித்து ஐசிசி இன்னும் எந்த முடிவையும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.
இதற்கிடையே, 2032ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பும் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. ஆனால், தென்னாப்பிரிக்கா நடத்தும் நாடாக இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. ஒருவேளை இந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறினால், 2028, 2030 மற்றும் 2032 என தொடர்ந்து மூன்று டி20 உலகக்கோப்பை தொடர்களும் SENA நாடுகளான தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளின் கிரிக்கெட் சூழலில் நடைபெறும் வாய்ப்பு உருவாகும்.
SENA நாடுகளின் ஆடுகளங்கள் பொதுவாக வேகப்பந்து வீச்சு, பவுன்ஸ் மற்றும் ஸ்விங் ஆகியவற்றுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இதனால் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கும் அதிரடி பேட்ஸ்மேன்களுக்கும் இடையிலான போட்டி ரசிகர்களுக்கு கூடுதல் விறுவிறுப்பை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவின் பெரிய மைதானங்கள், இங்கிலாந்தின் ஸ்விங் ஆடுகளங்கள் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் வேகமான ஆடுகளங்கள் டி20 போட்டிகளுக்கு தனித்துவமான சவால்களை வழங்கக்கூடும்.
மேலும், 2032–2035 காலகட்டத்திற்கான ஐசிசியின் உத்தேச அட்டவணையில் ஆறு முக்கிய சர்வதேச தொடர்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
2032–2035 கால அட்டவணையின் முக்கிய அம்சங்கள்:
2032: ஆண்கள் டி20 உலகக்கோப்பை – அக்டோபர் / நவம்பர்.
2033: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டி – ஜூன்.
2033: சாம்பியன்ஸ் டிராபி – அக்டோபர்.
2034: ஆண்கள் டி20 உலகக்கோப்பை – ஜூலை.
2035: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டி மற்றும் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை.
இந்தத் தொடர்களுக்கான நடத்தும் நாடுகள் மற்றும் மைதானங்கள் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை.