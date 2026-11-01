நியூசிலாந்து தொடருக்காக தீவிரப் பயிற்சியில் இறங்கிய கெய்க்வாட்

இந்திய அணியின் இளம் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான தனது பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளார். தொடரை முன்னிட்டு பேட்டிங்கில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, நீண்ட நேரம் பேட்டிங் செய்வது, பல்வேறு ஷாட்களை விளையாடுவது மற்றும் ஆட்டத்தின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ரன்களைக் குவிப்பது என வலைப்பயிற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.
ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாகவும், இந்திய அணியின் நம்பிக்கைக்குரிய பேட்ஸ்மேனாகவும் அறியப்படும் ருதுராஜ், ஒருநாள் தொடரில் தனக்குக் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தும் முனைப்பில் உள்ளார். குறிப்பாக, தனது பேட்டிங் திறமையின் மூலம் அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என்பதே அவரது இலக்காக இருக்கும்.
நியூசிலாந்து போன்ற வலுவான அணிக்கு எதிரான தொடரில் இந்திய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு மிகப்பெரிய சவால் காத்திருக்கிறது. இதற்கிடையே ருதுராஜ் பயிற்சியைத் தொடங்கியிருப்பது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.