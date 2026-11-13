89 ரன்களுக்கு சுருண்ட இந்தியா... உலகக் கோப்பைக்கு முன் இப்படி ஒரு தோல்வியா? - கம்பீர் கவலை

மவுண்ட் மாங்கானுய்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 4-வது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 89 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது தலைமைப் பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீருக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மவுண்ட் மாங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற 4-வது ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவர்களில் 333 ரன்கள் குவித்தது. இதையடுத்து 334 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி, மாட் ஹென்றியின் அபார பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் 26.4 ஓவர்களில் 89 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதனால் நியூசிலாந்து அணி 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தத் தோல்விக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கவுதம் கம்பீர், இந்திய அணியின் பேட்டிங் சரிவு குறித்து கவலை தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "90 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிழந்தால் கவலைப்படாமல் இருக்க முடியுமா?, நிச்சயமாக கவலைதான். அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள உலகக் கோப்பையில் நாம் விளையாட வேண்டிய ஆடுகளங்களைப் போலவே இங்குள்ள ஆடுகளமும் உள்ளது. குறைவான ரன்கள் எடுத்தது மட்டும் பிரச்சினை இல்லை. 26 அல்லது 27 ஓவர்களுக்குள்ளேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்ததுதான் மிகப்பெரிய கவலை" என்றார்.
தொடர்ந்து, நியூசிலாந்து போன்ற சூழல்களில் தொடக்க ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளைப் பாதுகாப்பது மிகவும் முக்கியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
"இதுபோன்ற சூழல்களில் விக்கெட்டுகளை இழக்காமல் 35 முதல் 40 ரன்கள் எடுப்பதுகூட நல்ல தொடக்கம்தான். வீரர்கள் மனதளவிலும், திறன் அடிப்படையிலும் தயாராக இருக்க வேண்டும். நமது வீரர்களுக்கு போதிய அனுபவம் உள்ளது. அடுத்த போட்டியில் இந்த சூழலுக்கு ஏற்ப விளையாடுவார்கள் என்று நம்புகிறேன்" என்றார்.
நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் மேட் ஹென்றி தனது துல்லியமான பந்துவீச்சால் இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டரை நிலைகுலையச் செய்தார். முதல் ஓவரிலேயே ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இறுதியில் 27 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
இதற்கு முன்பு வெலிங்டனில் நடைபெற்ற 2-வது ஒருநாள் போட்டியிலும் இந்திய அணி பேட்டிங்கில் தடுமாறியது. 135 ரன்கள் என்ற இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணி, மழை காரணமாக ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டபோது 26 ஓவர்களில் 113 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது. அப்போது டக்வொர்த் லூயிஸ் முறையில் இந்திய அணி 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இதனால் 2027 உலகக்கோப்பைக்கு முன்னதாக இந்திய அணி இதுபோன்ற ஆடுகளங்களில் விளையாடி தங்களது பேட்டிங் திறனை மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.