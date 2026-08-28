2-வது டெஸ்ட் டிரா... பாலோ-ஆன் முடிவு சரியா? - கில் விளக்கம்

கொழும்பு,
இலங்கைக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் டிரா ஆனநிலையில் பாலோ-ஆன் முடிவு குறித்து கில் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.
இலங்கை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா வென்றநிலையில், கொழும்பில் நடைபெற்ற இலங்கைக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது. இதன் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 503 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து டிக்ளேர் செய்தது. இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இலங்கை அணி 290 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
இதையடுத்து இந்திய அணி இலங்கைக்கு பாலோ-ஆன் வழங்கியது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இலங்கை அணியை விரைவாக ஆல் அவுட் செய்து வெற்றி பெற இந்திய வீரர்கள் முயன்றனர்.
ஆனால், இலங்கை அணியின் தினுஷா சிறப்பாக பேட்டிங் செய்து 133 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். அவரது அபாரமான ஆட்டத்தால் இலங்கை அணி 2-வது இன்னிங்ஸில் விக்கெட் இழக்காமல் தாக்குப்பிடித்தது. இதனால் போட்டி டிரா ஆனது.
போட்டிக்கு பிறகு பாலோ-ஆன் வழங்கிய முடிவு குறித்து இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் கூறுகையில், “பாலோ-ஆன் கொடுத்த முடிவு தவறானது என நான் நினைக்கவில்லை. மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருந்ததால், அந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவே பாலோ-ஆன் கொடுத்தோம்” என்றார்.
மேலும், “நாங்கள் மீண்டும் பேட்டிங் செய்யத் தொடங்கி, அதற்குள் மழை பெய்திருந்தால், ‘ஏன் பாலோ-ஆன் கொடுக்கவில்லை?’ என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கும். ஒரு கேப்டனாக, இந்தப் போட்டி எனக்கு ஒரு சிறந்த கற்றல் அனுபவமாக அமைந்தது” என்றும் கில் தெரிவித்தார்.