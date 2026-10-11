பஞ்சாப் அணியின் முதல் ரஞ்சி கோப்பைப் போட்டியில் விளையாடாத கில்

புதுடெல்லி,
இந்திய டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளின் கேப்டன் சுப்மன் கில், 2026–27 ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரில் அசாமுக்கு எதிராக நடைபெறும் பஞ்சாப் அணியின் முதல் போட்டியில் விளையாட மாட்டார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 11ஆம் தேதி நியூ சண்டிகரில் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் கில் இல்லாததால், முன்னாள் இந்தியா யு19 அணியின் கேப்டன் உதய் சஹாரன் பஞ்சாப் அணிக்குத் தலைமை தாங்குகிறார். கில் ஏன் முதல் போட்டியில் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
அக்டோபர் 18 முதல் 21ஆம் தேதி வரை சத்தீஸ்கர் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள பஞ்சாப் அணியின் இரண்டாவது போட்டியில் கில் விளையாட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், அவரது பங்கேற்பு இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. இந்திய அணியின் அடுத்தடுத்த சர்வதேசப் போட்டிகளுக்கு முன்னதாக, சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட்டில் விளையாடி பயிற்சி பெறுவது அவருக்கு உதவியாக இருக்கும்.
இந்திய அணி நவம்பர் மாதம் நியூசிலாந்தில் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. அதற்கு முன்பாக நடைபெறும் ஒருநாள் தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளில் கில் பங்கேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருநாள் போட்டிகளுக்குப் பிறகு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு மாறுவதால், ரஞ்சி கோப்பையில் விளையாடுவது அவருக்குப் பயனுள்ள பயிற்சியாக அமையலாம். இதற்கிடையில், சர்வதேசப் போட்டிகளுக்குக் கிடைக்கும் இடைவெளியில் வீரர்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு ரஞ்சி கோப்பைப் போட்டியிலாவது விளையாட வேண்டும் எனத் தேர்வுக் குழு வலியுறுத்தியுள்ளது.