வெல்லிங்டன்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 4 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் களமிறங்கும் என்று கேப்டன் சுப்மன் கில் தெரிவித்துள்ளார். அதேசமயம், விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பந்த் விளையாடுவதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் வரும் 19-ம் தேதி வெல்லிங்டனில் தொடங்குகிறது. இந்தப் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் திட்டம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஷுப்மன் கில், 4 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் களமிறங்குவது உறுதி என்றார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒருநாள் தொடரில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டனர். இதனால், விளையாடும் அணியில் யாரைத் தேர்வு செய்வது என்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கில் தெரிவித்தார்.
மேலும், டெஸ்ட் போட்டியின் 3-வது நாளுக்குப் பிறகு ஆடுகளம் பேட்டிங் செய்வதற்கு சாதகமாக மாற வாய்ப்புள்ளது. அப்போது பழைய பந்திலும் வேகத்தைக் கொண்டு பேட்ஸ்மேன்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கக்கூடிய பந்துவீச்சாளர் தேவை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்திய வேகப்பந்து வீச்சை வலுப்படுத்தும் வகையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மீண்டும் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட உள்ளார். அவர் கடைசியாக கடந்த 2025-ம் ஆண்டு நவம்பர் 22-ம் தேதி கவுகாத்தியில் தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடினார்.
கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்குப் பிறகு அவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்குத் திரும்புவது இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலமாக இருக்கும். இதற்கிடையே, டெஸ்ட் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் விடுவிக்கப்பட்டு, வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிரார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் சிறப்பாகப் பந்துவீசியதால் அவருக்கு டெஸ்ட் அணியிலும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
காயம் மற்றும் உடற்தகுதி குறித்த கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த கில், ரிஷப் பந்த் விளையாடுவதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாகக் கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "ரிஷப் பந்த் குறித்து எங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அவர் சுமார் 50 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் சதம் அடித்த விக்கெட் கீப்பர் அவர்" என்றார்.
நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் ஏற்கெனவே டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களை இந்திய அணி கைப்பற்றியுள்ளது. அடுத்ததாக டெஸ்ட் தொடரையும் வென்றால், இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தில் மூன்று தொடர்களையும் கைப்பற்றிய பெருமையைப் பெறும்.
ஆனால், ஒருநாள் தொடரைவிட டெஸ்ட் தொடர் இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் என்று கில் தெரிவித்துள்ளார். சொந்த மண்ணில் விளையாடும் நியூசிலாந்து அணியை அதன் சூழலில் எதிர்கொள்வது கடினமாக இருக்கும் என்பதால், இந்தத் தொடரை இந்திய அணி ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளது.