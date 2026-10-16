நியூசிலாந்து தொடர் - இந்திய ஒருநாள், டெஸ்ட் அணிகள் அறிவிப்பு: முழு விவரம்

மும்பை,
நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணத்திற்கான இந்திய ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகளை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20, 5 ஒருநாள் மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் முதலில் நடைபெறுகிறது. முதல் டி20 போட்டி வருகிற 22 ஆம் தேதி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெறுகிறது.
டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில், தற்போது ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று (அக்டோபர் 16) அறிவித்துள்ளது.
இதில், முதல் 3 ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு சுப்மன் கில்லும், கடைசி 2 போட்டிகளுக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான அணியில் இடம்பெறவில்லை. அதே நேரத்தில், டெஸ்ட் தொடருக்கான அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதேபோல், ரவீந்திர ஜடேஜாவும் ஒருநாள் அணியில் இடம்பெறவில்லை. ஆனால், டெஸ்ட் அணியில் அவர் இடம்பிடித்துள்ளார்.
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணைக் கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், நமன் தீர், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்நூர் பிரார், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அர்ஷ்தீப் சிங், இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா*, குல்தீப் யாதவ்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, திலக் வர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர், துணைக் கேப்டன்), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், நமன் தீர், அவ்கிப் நபி, குர்நூர் பிரார், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அர்ஷ்தீப் சிங், குமார் குஷாக்ரா (விக்கெட் கீப்பர்), முகமது சிராஜ், யஷ் தாக்கூர், குல்தீப் யாதவ்.
முதல் ஒருநாள்: நவம்பர் 4 – ஆக்லாந்து
2-வது ஒருநாள்: நவம்பர் 7 – வெலிங்டன்
3-வது ஒருநாள்: நவம்பர் 10 – ஹாமில்டன்
4-வது ஒருநாள்: நவம்பர் 13 – மவுண்ட் மாங்கனுய்
5-வது ஒருநாள்: நவம்பர் 15 – மவுண்ட் மாங்கனுய்
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல் (துணைக் கேப்டன்), தேவ்தத் படிக்கல், ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்)*, துருவ் ஜூரல் (விக்கெட் கீப்பர்), ரவீந்திர ஜடேஜா, அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆகாஷ் தீப், சாய் சுதர்சன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ்.