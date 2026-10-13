செப்டம்பர் மாதத்திற்கான சிறந்த வீரர் விருது வென்ற கில்

புதுடெல்லி,
இந்திய ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில், செப்டம்பர் 2026 மாதத்திற்கான ஐசிசி சிறந்த சர்வதேச வீரர் விருதை (ICC Men’s Player of the Month) வென்றுள்ளார். இதனை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ICC) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஐசிசி மாதத்தின் சிறந்த வீரர் விருதை ஐந்தாவது முறையாக வென்று, ஆண்கள் பிரிவில் அதிக முறை இந்த விருதைப் பெற்ற வீரர் என்ற தனது சாதனையை கில் நீட்டித்துள்ளார்.
செப்டம்பர் மாதத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் சுப்மன் கில் அபாரமாக விளையாடினார். முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 108 பந்துகளில் 110 ரன்கள் எடுத்த அவர், இரண்டாவது போட்டியில் 133 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 223 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 26 பவுண்டரிகளும் 8 சிக்ஸர்களும் அடங்கும். 406 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை இந்திய அணி வெற்றிகரமாகத் துரத்தி சாதனை படைக்க கில்லின் இரட்டைச் சதம் முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது. இந்த இரண்டு போட்டிகளில் மட்டும் அவர் மொத்தம் 333 ரன்கள் எடுத்தார்.
இந்த விருதுக்கான போட்டியில் இந்தியாவின் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டன் சிக்கந்தர் ராசா ஆகியோரும் இடம்பெற்றிருந்தனர். இருப்பினும், சதம் மற்றும் இரட்டைச் சதம் அடித்து சாதனை படைத்த சுப்மன் கில் விருதைத் தட்டிச் சென்றார்.