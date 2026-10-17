நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்காக சொந்த செலவில் 5 நெட் பந்துவீச்சாளர்கள் – கில் அதிரடி முடிவு

புதுடெல்லி,
இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்குத் தயாராகும் வகையில் முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளார். தனது பேட்டிங் பயிற்சிக்காக 4 முதல் 5 நெட் பந்துவீச்சாளர்களை நியூசிலாந்துக்கு அழைத்துச் செல்லத் திட்டமிட்டுள்ள அவர், அவர்களுக்கான பயணச் செலவுகள் உள்ளிட்ட அனைத்துச் செலவுகளையும் தனது சொந்தப் பணத்தில் ஏற்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
வெளிநாட்டுச் சுற்றுப்பயணங்களின்போது இந்திய வீரர்களின் பயிற்சிக்காக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) பொதுவாக நெட் பந்துவீச்சாளர்களை ஏற்பாடு செய்யும். ஆனால், கில் தனது பயிற்சிக்காகத் தனியாகப் பந்துவீச்சாளர்களை அழைத்துச் செல்வதும், அவர்களுக்கான செலவுகளைத் தானே ஏற்றுக்கொள்வதும் இந்திய கிரிக்கெட்டில் வித்தியாசமான முயற்சியாகக் கருதப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து ஆடுகளங்கள் மற்றும் அங்குள்ள சூழ்நிலைகள் இந்திய வீரர்களுக்குச் சவாலாக அமையக்கூடும். எனவே, டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு முன்கூட்டியே அங்கு சென்று பயிற்சி மேற்கொள்வதன் மூலம், அங்குள்ள சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தனது பேட்டிங் நுட்பத்தை மேம்படுத்த கில் திட்டமிட்டுள்ளார். அவர் அக்டோபர் 23 அல்லது 24ஆம் தேதி நியூசிலாந்துக்குப் புறப்படுவார் என பிசிசிஐ வட்டாரத் தகவலை மேற்கோள் காட்டி செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
தனிப்பட்ட காரணங்களால் பஞ்சாப் அணியின் முதல் ரஞ்சி கோப்பைப் போட்டியில் கில் பங்கேற்கவில்லை. இருப்பினும், அக்டோபர் 18ஆம் தேதி முல்லன்பூரில் தொடங்கும் சத்தீஸ்கர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தப் போட்டி நியூசிலாந்து தொடருக்கு முன்பாக சிவப்புப் பந்தில் விளையாடுவதற்கான நல்ல வாய்ப்பாக அமையும்.