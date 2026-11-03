சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார் கிளென் மேக்ஸ்வெல்

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் அதிரடி ஆல்ரவுண்டரும், உலக கிரிக்கெட்டின் தலைசிறந்த அதிரடி பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவருமான கிளென் மேக்ஸ்வெல் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். 38 வயதான மேக்ஸ்வெல், கடந்த 14 ஆண்டுகளாக ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக விளையாடி வந்த நிலையில், தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் பயணத்திற்கு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
2012ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான மேக்ஸ்வெல், தனது அதிரடியான பேட்டிங், சுழற்பந்து வீச்சு மற்றும் களத்தடுப்பு திறமையால் தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கினார். குறிப்பாக, எந்தவொரு பந்துவீச்சாளருக்கும் சவால் அளிக்கும் வகையில் புதுமையான ஷாட்களை விளையாடும் திறமை கொண்டிருந்ததால் 'தி பிக் ஷோ' (The Big Show) என்ற அடைமொழியால் அழைக்கப்பட்டார். ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக 7 டெஸ்ட், 149 ஒருநாள் மற்றும் 130 டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், மொத்தம் 7,226 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் ஒருநாள் போட்டிகளில் 3,990 ரன்களும், டி20 போட்டிகளில் 2,897 ரன்களும் அடங்கும். மேலும், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 5 சதங்கள் அடித்துள்ள அவர், இந்த சாதனையை இந்திய அணியின் ரோஹித் சர்மாவுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் 154-க்கும் அதிகமான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ரன்கள் குவித்திருப்பது அவரது அதிரடி ஆட்டத்திற்கு சான்றாக அமைந்துள்ளது.
மேக்ஸ்வெல்லின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத தருணமாக 2023ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக்கோப்பையில் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக அவர் விளாசிய இரட்டைச் சதம் அமைந்தது. மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற அந்தப் போட்டியில் 292 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி, 91 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அப்போது களமிறங்கிய மேக்ஸ்வெல், கடுமையான தசைப்பிடிப்பு மற்றும் உடல் வலியால் அவதிப்பட்ட போதிலும் மனம் தளராமல் ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்களை துவம்சம் செய்தார். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 128 பந்துகளில் 21 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்களுடன் 201 ரன்கள் குவித்து ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைத் தேடித்தந்தார். ஒருநாள் உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த தனிநபர் ஆட்டங்களில் ஒன்றாக இந்த இன்னிங்ஸ் இன்றளவும் கொண்டாடப்படுகிறது. அதே உலகக்கோப்பையில் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிராக வெறும் 40 பந்துகளில் சதமடித்து உலகக்கோப்பை வரலாற்றின் அதிவேக சதத்தையும் பதிவு செய்திருந்தார்.
உலகக்கோப்பை வெற்றிகளிலும் மேக்ஸ்வெல்லின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கது. 2015ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் உலகக்கோப்பையை வென்ற அணியிலும், 2021ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பையை கைப்பற்றிய அணியிலும், 2023ஆம் ஆண்டு மீண்டும் ஒருநாள் உலகக்கோப்பையை வென்ற அணியிலும் அவர் இடம்பெற்றிருந்தார். குறிப்பாக, 2021ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக வெற்றி ரன்களை அடித்து ஆஸ்திரேலியாவின் முதல் டி20 உலகக்கோப்பை வெற்றியில் பங்காற்றினார். பேட்டிங்கில் மட்டுமின்றி பந்துவீச்சிலும் தனது திறமையை வெளிப்படுத்திய அவர், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 136 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.
மேக்ஸ்வெல்லின் கடைசி சர்வதேசப் போட்டி 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பையில் ஓமன் அணிக்கு எதிரான ஆட்டமாக அமைந்தது. அந்தப் போட்டியில் பந்துவீச்சில் 3 ஓவர்கள் வீசி 13 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். ஆனால் பேட்டிங் செய்ய அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக சொந்த மண்ணில் மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஒரு பிரியாவிடைப் போட்டியில் விளையாட வேண்டும் என்ற சிறிய ஆசை தனக்கு இருந்ததாகவும், ஆனால் இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளித்து எதிர்கால அணியை உருவாக்கும் ஆஸ்திரேலிய அணியின் முடிவைத் தன்னால் புரிந்துகொள்ள முடிவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த முடிவு குறித்து 'தி ஃபைனல் வேர்ட்' (The Final Word) பாட்காஸ்டில் தனது கருத்துகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும், கிரிக்கெட்டில் இருந்து முழுமையாக விலகும் எண்ணம் மேக்ஸ்வெல்லுக்கு இல்லை. ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற பிக் பேஷ் லீக் தொடரில் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் அணிக்காக தொடர்ந்து விளையாட உள்ளார். அந்த அணியுடனான அவரது ஒப்பந்தம் 2027-28 சீசன் முடியும் வரை நீடிக்கிறது. மேலும், உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெறும் டி20 பிரான்சைஸ் கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் தொடர்ந்து பங்கேற்கத் திட்டமிட்டுள்ளார். உடல்தகுதியை பாதுகாத்து எஞ்சியுள்ள கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைத்துக்கொள்ள விரும்புவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.