341 ரன்கள்... பில் சால்ட்டின் உலக சாதனையை உடைத்த கிளென் பிலிப்ஸ்

ஹாமில்டன்,
ஒரு இருதரப்பு டி20 சர்வதேசத் தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை நியூசிலாந்து வீரர் கிளென் பிலிப்ஸ் படைத்துள்ளார். இந்தியாவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் அவர் 341 ரன்கள் குவித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. முதல் 3 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. 4-வது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி ஹாமில்டனில் உள்ள செட்டன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் ஆட்டமிழக்காமல் 65 ரன்கள் எடுத்த கிளென் பிலிப்ஸ், தொடரில் தனது மொத்த ரன்களை 341 ஆக உயர்த்தினார். இதன்மூலம், இருதரப்பு டி20 சர்வதேசத் தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார்.
இதற்கு முன்பு, இந்தச் சாதனை இங்கிலாந்து வீரர் பில் சால்ட் வசம் இருந்தது. அவர் 2023-ம் ஆண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான தொடரில் 331 ரன்கள் எடுத்திருந்தார். பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வான் 2022-ம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் 316 ரன்கள் எடுத்திருந்தார்.
தற்போது இருவரையும் பின்னுக்குத் தள்ளி கிளென் பிலிப்ஸ் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
மேலும், ஒரு இருதரப்பு டி20 சர்வதேசத் தொடரில் 4 முறை 50 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்த மூன்றாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் பிலிப்ஸ் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வான், ஜப்பானின் எஸ். ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் இந்த சாதனையைப் படைத்திருந்தனர்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 191 ரன்கள் எடுத்தது.
இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் 32 பந்துகளில் 61 ரன்களும், கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 23 பந்துகளில் 50 ரன்களும் எடுத்தனர். நியூசிலாந்து தரப்பில் ஆடம் மில்னே 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதையடுத்து, 192 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டிம் செய்பெர்ட் அதிரடியாக விளையாடி 50 பந்துகளில் 93 ரன்கள் குவித்தார். கிளென் பிலிப்ஸ் 38 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 65 ரன்கள் எடுத்தார்.
இவர்களின் அதிரடியால் நியூசிலாந்து அணி 17.4 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 195 ரன்கள் எடுத்து, 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இருப்பினும், முதல் 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றிருந்த இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.