ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மீண்டும் காயம்; ஆஸ்திரேலியா ஏ தொடரில் இருந்து விலகல்

புதுடெல்லி,
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மீண்டும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால், புதுச்சேரியில் நடைபெறவுள்ள ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருந்து அவர் விலகியுள்ளார். அக்டோபர் 6ஆம் தேதி தொடங்கும் ஒருநாள் போட்டிகளில் ஹர்திக் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், புதிதாக ஏற்பட்ட கால் முன்பகுதி காயம் அவரது கம்பேக்கை மீண்டும் தாமதப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், அக்டோபர் 22ஆம் தேதி தொடங்கும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் அவர் பங்கேற்பது சந்தேகமாகியுள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக ஹர்திக் தொடர்ச்சியான காயங்களால் அவதிப்பட்டு வருகிறார். இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் அவர் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், காயம் ஏற்பட்டது. ஆஸ்திரேலியா ஏ தொடருக்கான அவரது தேர்வும் உடற்தகுதி அடிப்படையிலேயே இருந்தது. தற்போது முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்கும் குறைவான காலமே உள்ள நிலையில், மீண்டும் ஏற்பட்டுள்ள காயம் அவரது போட்டிக்கான தயாரிப்பை பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது.
ஹர்திக்கின் மீண்டும் எப்போது திரும்புவார் என்பது இந்திய அணிக்கு முக்கிய கவலையாகியுள்ளது.