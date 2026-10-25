2-வது ஒருநாள் போட்டி: ஹர்மன்பிரீத், தீப்தி சதம் விளாசல் - ஜிம்பாப்வே அணிக்கு 329 ரன்கள் இலக்கு

வதோதரா,
2-வது ஒருநாள் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு 329 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது இந்தியா.
இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள ஜிம்பாப்வே பெண்கள் கிரிக்கெட் அணி 20 ஓவரை தொடர்ந்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடந்த முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் எளிதில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த நிலையில் இந்தியா-ஜிம்பாப்வே பெண்கள் அணிகள் இடையிலான 2-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி வதோதராவில் இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடந்து வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்தியா முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி தொடக்கத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்தது. இருப்பினும், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் மற்றும் தீப்தி சர்மா ஆகியோரின் அதிரடி சதங்களால் அணியின் ஸ்கோர் உயர்ந்தது.
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 121 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகளுடன் 126 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய தீப்தி சர்மா 86 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகளுடன் 106 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
மேலும், தொடக்க வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் 61 ரன்கள் எடுத்தார். இதனால் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 328 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து, 329 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஜிம்பாப்வே பெண்கள் அணி பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.