மிதாலி ராஜின் சாதனையை முறியடித்த ஹர்மன்பிரீத்... ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல்கல்

வதோதரா,
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் இந்திய மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீராங்கனைகள் பட்டியலில் முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜை பின்னுக்கு தள்ளி 2-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகள் இடையிலான 2-வது ஒருநாள் போட்டி நேற்று வதோதராவில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 50 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 328 ரன்கள் குவித்தது.
தொடக்கத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய இந்திய அணியை ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் மீட்டார். அவர் 121 பந்துகளில் 126 ரன்கள் விளாசினார். மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய தீப்தி சர்மா ஆட்டமிழக்காமல் 106 ரன்கள் எடுத்தார்.
இந்த போட்டியில் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் அடித்த சதம், ஒருநாள் போட்டிகளில் அவருடைய 8-வது சதமாகும். இதன் மூலம் 7 சதங்கள் அடித்திருந்த முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜை அவர் முந்தியுள்ளார்.
இந்திய மகளிர் அணிக்காக ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீராங்கனைகள் பட்டியலில் ஸ்மிருதி மந்தனா 14 சதங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 8 சதங்களுடன் 2-வது இடத்திலும், மிதாலி ராஜ் 7 சதங்களுடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
ஹர்மன்பிரீத் கவுர், தீப்தி சர்மா ஆகியோரின் சதங்களால் வலுவான இலக்கை நிர்ணயித்த இந்திய அணி, பின்னர் ஜிம்பாப்வே அணியை 207 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க செய்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி 121 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை இந்திய மகளிர் அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.