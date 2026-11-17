ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக வீரர்கள் பரிமாற்றத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முக்கிய நகர்வை மேற்கொண்டுள்ளது. சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷல் படேலை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி டிரேட் முறையில் வாங்கியுள்ளது. இதற்கான பரிமாற்றத் தொகை திருத்தப்பட்டு ரூ.4 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஹர்ஷல் படேல் அடுத்த சீசனில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாட உள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் தனது ஸ்லோ பந்துகள், யார்க்கர்கள் மற்றும் விக்கெட் வீழ்த்தும் திறனால் கவனம் பெற்றவர் ஹர்ஷல் படேல். குறிப்பாக டெத் ஓவர்களில் பந்துவீசுவதில் அனுபவம் வாய்ந்தவர். ஏற்கனவே ஐபிஎல் தொடரில் பர்பிள் கேப் வென்றுள்ள இவர், தனது பந்துவீச்சால் பல போட்டிகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
ஹர்ஷல் படேலின் வருகை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சு வரிசைக்கு கூடுதல் வலுசேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபுறம், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணி அவரை விடுவித்துள்ளதால் அடுத்த சீசனுக்கான வீரர்கள் தேர்வில் மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் 2027-க்கான அணிகளின் வீரர்கள் பரிமாற்ற நடவடிக்கைகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளன.