டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைத்த ஹசன் மஹ்மூத்

வங்காளதேச அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹசன் மஹ்மூத் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார். சில்ஹெட்டில் நடைபெற்று வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியின் 2-வது நாள் ஆட்டத்தில் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 5 முறை ஒரு இன்னிங்ஸில் 5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வங்காளதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.
இதற்கு முன்பு அந்த அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷஹாதத் ஹொசைன் 4 முறையும், ரொபியுல் இஸ்லாம் 2 முறையும் இந்தச் சாதனையைப் படைத்திருந்தனர்.27 வயதான ஹசன் மஹ்மூத், இந்த ஆண்டில் மட்டும் 3 முறை 5 விக்கெட் சாதனையைப் பதிவு செய்துள்ளார். இதற்கு முன்பு 2024-ம் ஆண்டு ராவல்பிண்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராகவும், சென்னையில் இந்தியாவுக்கு எதிராகவும் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். தொடர்ந்து 2026-ம் ஆண்டு டார்வினில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராகவும், அபுதாபியில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராகவும் இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்தினார். தற்போது சொந்த மண்ணான சில்ஹெட்டில் முதல் முறையாக 5 விக்கெட் வீழ்த்தியிருப்பது அவருக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் அமிர் ஜாங்கூ 133 ரன்கள் எடுத்து சிறப்பாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, ஹசன் மஹ்மூத் தனது துல்லியமான இன்ஸ்விங் பந்துவீச்சால் அவரை போல்டாக்கினார். அடுத்த பந்திலேயே வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸையும் ஆட்டமிழக்கச் செய்து அசத்தினார். தொடர்ந்து ஹாட்ரிக் வாய்ப்பும் கிடைத்தது. ஆனால் ஜோஷுவா பிஷப் டிஆர்எஸ் முறையில் தப்பினார். பின்னர் விக்கெட் கீப்பர் லிட்டன் தாஸ் ஸ்டம்புகளுக்கு அருகில் நின்று செயல்பட்டதன் மூலம் பிஷப் ஸ்டம்பிங் செய்யப்பட்டார். இதன் மூலம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஸ்டம்பிங் முறையில் விக்கெட் எடுத்த முதல் வங்காளதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற மற்றொரு சாதனையையும் ஹசன் மஹ்மூத் படைத்தார்.
தனது சாதனை குறித்து பேசிய ஹசன் மஹ்மூத், சொந்த மண்ணில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவது எப்போதும் தனக்கு சிறப்பான தருணம் என்று தெரிவித்தார். மேலும், தனது பந்துவீச்சை எளிமையாகவும் திட்டமிட்ட வகையிலும் செயல்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துவதாகக் கூறினார்.