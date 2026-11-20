தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் வங்காளதேச அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹசன் மக்மூத் விளையாடுவது சந்தேகமாகியுள்ளது. ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியின்போது அவருக்கு மீண்டும் முழங்கைப் பகுதியில் (Tennis Elbow) காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சென்சூரியனில் நடைபெறவுள்ள 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் அவர் பங்கேற்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்சில் சிறப்பாக பந்துவீசிய ஹசன் மக்மூத் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். ஆனால் காயம் காரணமாக 2-வது இன்னிங்சில் அவரால் தொடர்ந்து பந்துவீச முடியவில்லை
இதுகுறித்து வங்காளதேச அணியின் கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் கூறுகையில், ஹசன் மக்மூத்தின் உடல்நிலையை அணியின் பிசியோதெரபிஸ்ட் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும், அவர் முழு உடற்தகுதியுடன் இருந்தால் மட்டுமே 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுவார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும் அவர் விளையாடுவது குறித்து இன்னும் உறுதியான முடிவு எடுக்கப்படவில்லை.
ஹசன் மக்மூத் விளையாடாவிட்டால் அவருக்குப் பதிலாக எபடோத் ஹொசைன் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. பழைய பந்தில் சிறப்பாகப் பந்துவீசக்கூடிய வீரர் தேவை என்பதாலேயே முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஷோரிபுல் இஸ்லாமுக்குப் பதிலாக எபடோத் தேர்வு செய்யப்பட்டதாகவும் கேப்டன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா - வங்காளதேசம் அணிகள் மோதும் 2-வது டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 23-ம் தேதி சென்சூரியனில் தொடங்குகிறது. ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த வங்காளதேச அணிக்கு, ஹசன் மக்மூத்தின் காயம் மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது