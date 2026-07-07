உலக கிரிக்கெட்டில் இனி எப்போதும் தகர்க்க முடியாத தோனியின் 5 சாதனைகள்

சென்னை,
உலக கிரிக்கெட்டில் இன்றுவரை தகர்க்க முடியாத தோனியின் 5 சாதனைகள் தற்போது காண்போம்.
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ICC) நடத்தும் மூன்று முக்கிய வெள்ளை பந்து தொடர்களையும் வென்ற உலகின் ஒரே கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி.
2007 - ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை
2011 - ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை
2013 - ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி
இதுவரை வேறு எந்த கேப்டனும் இந்த மூன்று கோப்பைகளையும் வென்றதில்லை.
விக்கெட் கீப்பராக தோனி நிகழ்த்திய சாதனைகளில் மிகவும் முக்கியமானது அவரது ஸ்டம்பிங் சாதனை.
டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகள் என மூன்று வடிவங்களிலும் சேர்த்து 195 ஸ்டம்பிங்குகள் செய்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார். மேலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் கீமோ பாலை வெறும் 0.08 வினாடிகளில் ஸ்டம்பிங் செய்து, உலகின் அதிவேக ஸ்டம்பிங்கையும் பதிவு செய்துள்ளார்.
ஒரு அணியை நீண்ட காலம் வெற்றிகரமாக வழிநடத்துவது மிகவும் கடினமான ஒன்று. அந்த வகையில், தோனி இந்திய அணியை 332 சர்வதேச போட்டிகளில் கேப்டனாக வழிநடத்தியுள்ளார்.
அதில்:
60 டெஸ்ட் போட்டிகள்
200 ஒருநாள் போட்டிகள்
72 டி20 சர்வதேச போட்டிகள்
அடங்கும். இந்தப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியாவின் ரிக்கி பாண்டிங் 324 போட்டிகளுடன் அடுத்த இடத்தில் உள்ளார்.
உலகின் சிறந்த 'பினிஷர்' என்று தோனி ஏன் அழைக்கப்படுகிறார் என்பதற்கு அவரது ஒருநாள் சாதனையே சான்றாகும்.
350 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், 84 இன்னிங்ஸ்களில் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்துள்ளார். கடைசி வரை களத்தில் நின்று அணியை வெற்றிக்கு அழைத்து செல்வது தோனியின் தனிச்சிறப்பாக இருந்தது.
2005-ஆம் ஆண்டு ஜெய்ப்பூரில் இலங்கைக்கு எதிராக நடைபெற்ற ஒருநாள் போட்டியில், 3-வது வரிசையில் களமிறங்கிய தோனி, வெறும் 145 பந்துகளில் 183 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். 15 பவுண்டரிகள் மற்றும் 10 சிக்ஸர்களுடன் விளாசிய அந்த இன்னிங்ஸ், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விக்கெட் கீப்பர் ஒருவர் பதிவு செய்த அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோராக இன்றளவும் நீடித்து வருகிறது.
உலகக் கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன், மின்னல் வேக விக்கெட் கீப்பர், போட்டியை முடித்து கொடுக்கும் பினிஷர் என பல பரிமாணங்களில் கிரிக்கெட் உலகை ஆட்சி செய்தவர் மகேந்திர சிங் தோனி. அவர் படைத்த இந்த சாதனைகள் உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத மைல்கற்களாக திகழ்கின்றன.