கிரிக்கெட்

உலகின் டாப் 3 பேட்ஸ்மேன்களை தேர்வு செய்த ஏபி டி வில்லியர்ஸ்

உலகின் சிறந்த 3 பேட்ஸ்மேன்களை ஏபி டி வில்லியர்ஸ் தேர்வு செய்துள்ளார்.
உலகின் டாப் 3 பேட்ஸ்மேன்களை தேர்வு செய்த ஏபி டி வில்லியர்ஸ்
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ஜோகன்னஸ்பர்க்,

தென் ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் ஏபி டி வில்லியர்ஸ், தனது பார்வையில் உலகின் சிறந்த டாப் 3 பேட்ஸ்மேன்களை தேர்வு செய்துள்ளார்.

டாப் 3 பேட்ஸ்மேன்கள்

ஏபி டி வில்லியர்ஸ் தேர்வு செய்துள்ள உலகின் சிறந்த மூன்று பேட்ஸ்மேன்கள்:

முதலிடம் - விராட் கோலி (இந்தியா)

2-வது இடம் - ரிக்கி பாண்டிங் (ஆஸ்திரேலியா)

3-வது இடம் - குமார் சங்கக்காரா (இலங்கை)

கோலிக்கு பாராட்டு

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பல சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரரான விராட் கோலிக்கு, அவருடன் நீண்ட காலம் விளையாடிய ஏபி டி வில்லியர்ஸ் வழங்கிய இந்த கவுரவம், ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

விராட் கோலி
ரிக்கி பாண்டிங்
AB de Villiers
குமார் சங்கக்காரா
ஏபி டி வில்லியர்ஸ்
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Daily Thanthi
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