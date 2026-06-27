உலகின் டாப் 3 பேட்ஸ்மேன்களை தேர்வு செய்த ஏபி டி வில்லியர்ஸ்

ஜோகன்னஸ்பர்க்,
தென் ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் ஏபி டி வில்லியர்ஸ், தனது பார்வையில் உலகின் சிறந்த டாப் 3 பேட்ஸ்மேன்களை தேர்வு செய்துள்ளார்.
ஏபி டி வில்லியர்ஸ் தேர்வு செய்துள்ள உலகின் சிறந்த மூன்று பேட்ஸ்மேன்கள்:
முதலிடம் - விராட் கோலி (இந்தியா)
2-வது இடம் - ரிக்கி பாண்டிங் (ஆஸ்திரேலியா)
3-வது இடம் - குமார் சங்கக்காரா (இலங்கை)
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பல சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரரான விராட் கோலிக்கு, அவருடன் நீண்ட காலம் விளையாடிய ஏபி டி வில்லியர்ஸ் வழங்கிய இந்த கவுரவம், ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.