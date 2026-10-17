“இளம் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு புவனேஷ்வர் குமாரின் அனுபவம் பெரிய பலம்” – மோர்னே மோர்கல்

பெங்களூரு,
இளம் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு புவனேஷ்வர் குமாரின் அனுபவம் பெரிய பலமாக இருக்கும் என்று மோர்னே மோர்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அனுபவமிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். 4-வது டி20 போட்டியின்போது இந்திய வீரர் அர்ஷ்தீப் சிங்கின் தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், புவனேஷ்வர் குமாரின் வருகை இந்திய அணியின் இளம் பந்துவீச்சாளர்களுக்குக் கூடுதல் பலமாக அமையும் என்று இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து மோர்னே மோர்கல் கூறுகையில், “புவனேஷ்வர் குமார் மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியிருப்பது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. கடந்த காலங்களில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார்.
அவருடைய அனுபவம் இளம் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும். அவர் மீண்டும் அணியில் இணைந்திருப்பது சிறப்பானது. அவருடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்” என்றார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் மோதும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று இரவு 7 மணிக்கு பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் துவங்குகிறது. இத்தொடர் 2-2 என சமநிலையில் உள்ளநிலையில், இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்ற இரு அணிகளும் தீவிரம் காட்டும்.