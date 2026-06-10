ஒருநாள் போட்டியில் வரலாற்று வெற்றி - 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய வங்காளதேசம்

மிர்புர்,
வங்காளதேசம் சென்றுள்ள ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்று வருகிறது. இந்த தொடரின் முதல் போட்டி மிர்பூரில் நேற்று நடைபெற்றது.
டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் முதலில் பந்து வீச முடிவு செய்தார். அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்காளதேச அணி, தன்சித் ஹசன் 54 ரன்கள், நஜ்முல் ஹூசைன் ஷன்டோ 67 ரன்கள் மற்றும் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அணிக்குத் திரும்பிய மொசாடெக் ஹூசைன் 86 ரன்கள் குவித்ததன் மூலம் 50 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 284 ரன்கள் சேர்த்தது.
ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சாளர்கள் ஓரளவு கட்டுப்பாட்டுடன் செயல்பட்டாலும், பீல்டிங்கில் கடுமையாக சொதப்பினர். குறிப்பாக மொசாடெக் ஹூசைனுக்கு வழங்கப்பட்ட 4 கேட்ச் வாய்ப்புகள் மற்றும் 2 ரன்-அவுட் வாய்ப்புகளை ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் தவறவிட்டனர்.
பந்துவீச்சில் நாதன் எலிஸ் 3 விக்கெட்டுகளும், லியாம் ஸ்காட் மற்றும் மேட் ரென்ஷா தலா 2 விக்கெட்டுகளும் கைப்பற்றினர்.
285 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலியாவுக்கு முதல் பந்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. தொடக்க வீரர் மேத்யூ ஷார்ட் ரன் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து மார்னஸ் லபுஸ்சேன் 1 ரன்னில் எல்.பி.டபிள்யூ. முறையில் வெளியேறினார்.
அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்த ஆஸ்திரேலிய அணியில் கூப்பர் கனோலி 35 ரன்கள், அலெக்ஸ் கேரி 47 ரன்கள் மற்றும் கேமரூன் கிரீன் ஆட்டமிழக்காமல் 52 ரன்கள் எடுத்தனர். இருப்பினும் மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் பெரிய அளவில் பங்களிக்காததால் அணி தடுமாறியது. 42.2 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 191 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் மழை குறுக்கிட்டது.
டக்வொர்த்-லீவிஸ் விதிப்படி வங்காளதேசம் வெற்றி
தொடர்ந்து மழை பெய்ததால் போட்டி மீண்டும் தொடங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் டக்வொர்த்-லீவிஸ் (DLS) விதிமுறைப்படி வங்காளதேசம் 86 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
வங்காளதேச அணியின் வெற்றிக்கு நஹித் ராணா 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி முக்கிய பங்கு வகித்தார். மேலும் முஸ்தாபிஜூர் ரஹ்மான் மற்றும் மொசாடெக் ஹூசைன் தலா 2 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினர்.
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 23-வது முறையாக மோதிய வங்காளதேசம், இந்த வெற்றியின் மூலம் தனது 2-வது வெற்றியை பதிவு செய்தது.
இதற்கு முன்பு 2005-ம் ஆண்டு கார்டிப்பில் நடைபெற்ற போட்டியில் 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தது. அதன் பின்னர் 21 ஆண்டுகள் கழித்து ஆஸ்திரேலியாவை மீண்டும் வீழ்த்தி வங்காளதேசம் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2-வது ஒருநாள் போட்டி இதே மிர்பூர் மைதானத்தில் நாளை நடைபெற உள்ளது. தொடரை கைப்பற்றும் நோக்கில் வங்காளதேசம் களமிறங்க, தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்க ஆஸ்திரேலியா தயாராகி வருகிறது.