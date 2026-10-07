அறிமுக டி20 போட்டியிலேயே 3 விக்கெட்டுகள்... நமன் திர் படைத்த மெகா சாதனை

லக்னோ,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமான இளம் ஆல்ரவுண்டர் நமன் திர், தனது பந்துவீச்சில் அசத்தி சாதனைப் பட்டியலில் இணைந்தார்.
நமன் திர் 4 ஓவர்கள் பந்துவீசி 31 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதன் மூலம் டி20 அறிமுகப் போட்டியிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இந்திய ஆப்-ஸ்பின்னர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார்.
டி20 அறிமுகப் போட்டியில் 3 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் நமன் திர் 3-வது வீரராக இணைந்துள்ளார்.
பிரக்யான் ஓஜா - 4/21, வங்காளதேசம், 2009
அக்சர் படேல் - 3/17, ஜிம்பாப்வே, 2015
நமன் திர் - 3/31, வெஸ்ட் இண்டீஸ், 2026
இந்திய மண்ணில் நடைபெற்ற டி20 அறிமுகப் போட்டியில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் என்ற பெருமையையும் நமன் திர் பெற்றுள்ளார்.