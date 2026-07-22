"முதல் பந்துல இருந்தே தூக்கி அடிக்க தெரியும், ஆனால்... " - ஸ்டிரைக் ரேட் விமர்சனத்திற்கு திலக் வர்மா பதிலடி

ஹராரே,
அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடர்களில் குறைந்த ஸ்டிரைக் ரேட்டில் விளையாடியதற்காக எழுந்த விமர்சனங்களுக்கு, திலக் வர்மா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக நடைபெற்ற 7 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடிய திலக் வர்மா குறைந்த ஸ்டிரைக் ரேட்டில் மொத்தம் 178 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் ஒரு அரைசதம் அடங்கும்.
இதனையடுத்து டி20 தொடர்களில் இவ்வளவு குறைந்த ஸ்டிரைக் ரேட்டிலா விளையாடுவது என அவருக்கு எதிராக விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில், அந்த விமர்சனங்களுக்கு, திலக் வர்மா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய 23 வயதான திலக் வர்மா, " அணியின் தேவைக்கேற்பவே நான் விளையாடுகிறேன். முதல் பந்திலிருந்தே அதிரடியாக ஆட வேண்டிய சூழல் வந்தால் அதற்கும் தயாராக இருக்கிறேன். அதேபோல், விக்கெட்டுகளை காப்பாற்றி இன்னிங்ஸை கட்டமைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால் அதையும் செய்வேன்" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், "அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து தொடர்களில் முதல் 10 ஓவர்களிலேயே இந்திய அணி 4 அல்லது 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து நெருக்கடியில் சிக்கியது. அந்த சூழலில் பொறுப்பற்ற முறையில் விக்கெட்டை பறிகொடுப்பதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. அதனால்தான் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு விளையாடினேன்" என்றும் அவர் கூறினார்.
அயர்லாந்திடம் 0-2 என்ற கணக்கிலும், இங்கிலாந்திடம் 0-4 என்ற கணக்கிலும் டி20 தொடர்களை இழந்த இந்திய அணி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் நாளை தொடங்கும் ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்பும் முனைப்புடன் களமிறங்குகிறது.