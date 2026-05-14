எனக்கு நானே சவால் விடுத்துக்கொள்வேன்: விராட் கோலி

பெங்களூரு,
19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் தொடரில் ராய்ப்பூரில் நேற்றிரவு நடந்த 57-வது லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணி, முன்னாள் சாம்பியனான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்சை எதிர்கொண்டது. இதில் டாஸ் வென்ற பெங்களூரு அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. இதன்படி பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா அணி நிர்ணய்க்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 192 ரன்கள் அடித்தது. இதையடுத்து 193 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய பெங்களூரு அணி 19.1 ஓவரில் 194 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி இலக்கை எட்டி பிடித்தது பெங்களூர் அணியின் விராட் கோலி 104 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.
இந்த நிலையில் சதம் அடித்தது தொடர்பாக விராட் கோலி கூறியதாவது,
நிறைய பவுண்டரிகள் அடிப்பது, இடைவெளிகளில் பந்தை அடிப்பது, சிக்ஸர்களை எங்கே அடிக்க வேண்டும், என்பதில் தெளிவாக இருப்பது, மேலும் ஆட்டத்தில் நிலைத்திருப்பது என என் திறமைக்கு ஏற்றவாறு சிறப்பாகச் செயல்படுத்த முடிந்ததில் நான் மகிழ்ச்சியடைந்தேன். அதுதான் எனக்கு மிகவும் நிலையான, ஆபத்தில்லாத கிரிக்கெட்டைத் தருகிறது. உலகின் மிகச் சிறந்த வீரர்களுடன் போட்டியிடுவது எவ்வளவு பெரிய கவுரவம். என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் இதைத்தான் செய்து வருகிறேன். கிரிக்கெட் என்பது நான் உண்மையாகவே நேசிக்கும் ஒரு விஷயம். நான் களத்தில் பீல்டிங் செய்தாலும் சரி, பேட்டிங் செய்தாலும் சரி, என் முழு மனதையும் அதில் செலுத்துகிறேன். நான் களத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளையும் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள விரும்புகிறேன்; மேலும், அழுத்தமான சூழ்நிலைகளையும், நான் சற்று நெருக்கடியை உணரும் தருணங்களையும் எதிர்நோக்குகிறேன். அப்போது, 'சரி, இதைச் செய்து பார்' என்று எனக்கு நானே சவால் விடுத்துக்கொள்வேன். நீங்கள் அந்த எல்லையைக் கடக்கும்போது, அது உங்களை ஒரு சிறந்த வீரராக மாற்றுகிறது. என தெரிவித்தார்.