டி20 உலகக் கோப்பை 2026: சிறந்த பிளேயிங் லெவனை அறிவித்த ஐசிசி - 4 இந்திய வீரர்களுக்கு இடம்

ஐசிசி வெளியிட்ட சிறந்த பிளேயிங் லெவன் பட்டியலில் இந்திய அணியின் நான்கு வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
மும்பை,

2026 டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில் இந்திய அணியின் சிறப்பான ஆட்டம் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது. சஞ்சு சாம்சன் முதல் ஜஸ்பிரித் பும்ரா வரை பல வீரர்கள் அசத்தினர். இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இந்தியா கோப்பையை கைப்பற்றியது. இந்த வெற்றிக்குப் பிறகு ஐசிசி வெளியிட்ட சிறந்த பிளேயிங் லெவன் பட்டியலில் இந்திய அணியின் நான்கு வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இந்திய வீரர்கள்

இஷான் கிஷன்

சஞ்சு சாம்சன்

ஹர்திக் பாண்ட்யா

ஜஸ்பிரித் பும்ரா

இவர்கள் நான்கு பேரும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

மற்ற அணி வீரர்கள்

பாகிஸ்தானின் சாஹிப்ஸாதா பர்ஹான் 383 ரன்களுடன் தொடரின் அதிக ரன் எடுத்த வீரராக இருந்தார். இரண்டு சதங்கள் அடித்து இந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

தென் ஆப்பிரிக்காவின் மார்க்ரம் மூன்று அரைசதங்களுடன் 286 ரன்கள் எடுத்து, அணியின் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் லுங்கி இங்கிடி 12 விக்கெட்டுகளுடன் அணியில் இடம் பெற்றிருக்கிறார்.

இங்கிலாந்தின் வில் ஜாக்ஸ் தனது ஆல்ரவுண்ட் ஆட்டத்தால் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் ஸ்பின்னர் அடில் ரசீத்தும் அணியில் இடம்பெற்றுள்ளார். ஜேசன் ஹோல்டர் மற்றும் பிளெசிங் முசரபானி ஆகியோரும் இந்த பட்டியலில் இடம் பெற்றனர்.

12வது வீரர்

13 விக்கெட்டுகள் எடுத்த அமெரிக்காவின் ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக் 12வது வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை 2026 - சிறந்த பிளேயிங் லெவன்

சாஹிப்ஸாதா பர்ஹான்

இஷான் கிஷன்

சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்)

மார்க்ரம் (கேப்டன்)

ஹர்திக் பாண்ட்யா

ஜேசன் ஹோல்டர்

வில் ஜாக்ஸ்

அடில் ரசீத்

ஜஸ்பிரித் பும்ரா

லுங்கி இங்கிடி

பிளெசிங் முசரபானி

12வது வீரர்: ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக்

