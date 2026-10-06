செப்டம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசி சிறந்த வீரர் விருது: கில், அபிஷேக் சர்மா பரிந்துரை

துபாய்,
செப்டம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசி சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் விருதுக்கான பரிந்துரைப் பட்டியலில் இந்திய வீரர்கள் சுப்மன் கில் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இவர்களுடன் ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டன் சிக்கந்தர் ராசாவும் இந்த விருதுக்கான போட்டியில் உள்ளார்.
சுப்மன் கில் செப்டம்பர் மாதத்தில் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் அவர் 333 ரன்கள் குவித்தார். இதில் ஒரு சதமும், அவரது இரண்டாவது ஒருநாள் இரட்டைச் சதமும் அடங்கும். குறிப்பாக, 133 பந்துகளில் 223 ரன்கள் விளாசிய கில், மிக வேகமாக இரட்டைச் சதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்தார்.
மறுபுறம், அபிஷேக் சர்மா டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிரடியான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தி கவனம் ஈர்த்தார். செப்டம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவுக்காக நான்கு டி20 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 229 ரன்கள் குவித்தார். இதில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக வெறும் 30 பந்துகளில் சதம் விளாசியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனால், செப்டம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசி விருதில் இந்தியாவின் இரண்டு முன்னணி பேட்டர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். சுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா அல்லது சிக்கந்தர் ராசா ஆகிய மூவரில் ஒருவர் செப்டம்பர் மாதத்தின் சிறந்த வீரராக தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார்.